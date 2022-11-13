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PLG國王大勝攻城獅 團隊22記三分球破紀錄[影]

2022/11/13 20:18（11/13 21:06 更新）
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P. LEAGUE+新北國王13日團隊轟下22記三分球，改寫聯盟紀錄；林書緯（前）拿下全隊最高28分，包括7顆三分球。（圖取自facebook.com/PLEAGUE.official）
P. LEAGUE+新北國王13日團隊轟下22記三分球，改寫聯盟紀錄；林書緯（前）拿下全隊最高28分，包括7顆三分球。（圖取自facebook.com/PLEAGUE.official）
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天團隊轟下22記三分球，改寫聯盟紀錄，終場以113比78大勝新竹街口攻城獅，收下2連勝，國王隊老將楊敬敏喊話：「這只是開始而已。」

新北國王週末在主場新莊體育館展開2連戰，昨天擊退桃園璞園領航猿後，今天與新竹街口攻城獅交手。

國王隊上半場狂下三分雨，林書緯、楊敬敏、簡祐哲與洋將牧倫斯（Byron Mullens）輪流在外線開火，團隊半場13記三分球締造聯盟新猷，反觀攻城獅前2節失誤高達19次，讓國王隊趁機以60比38領先。

國王隊下半場延續火力，且讓成功守住攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar），讓辛巴難以發揮禁區優勢，全場僅得4分，國王隊最終113比78帶走勝利，2連勝入袋，而團隊22記三分球也是聯盟新高。

林書緯昨天僅得2分，今天拿下全隊最高28分，包括7顆三分球，且單場送出7次助攻，繳出轉隊後代表作，而楊敬敏進帳26分、4助攻，外線6投5中，同樣在進攻端扮演重要角色。

國王隊上季季後賽首輪輸給攻城獅，無緣總冠軍賽，兩隊本季首度在例行賽碰頭，楊敬敏表示，想把自己狀態打出來，並帶領球隊，他強調：「這只是開始而已。」

另外，台北富邦勇士今天作客台中洲際迷你蛋，洋將辛特力（Michael Singletary）、強森（Chris Johnson）聯手攻下46分，加上團隊籃板大勝對手20顆，最終以108比75輕取福爾摩沙台新夢想家，締造隊史最大勝分差紀錄。（編輯：陳政偉）1111113

影片來源：P.LEAGUE
影片來源：P.LEAGUE
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