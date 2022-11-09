霍華德來台引熱潮 楊敬敏：對台灣籃球是好事

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（中央社記者龍柏安台北9日電）T1聯盟桃園永豐雲豹昨天宣布曾8度入選NBA明星賽的霍華德加盟，引發全台震撼，PLG新北國王本土一哥、同時也是職籃工會會長的楊敬敏也說：「這對台灣籃球是好事。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹昨天在籃壇投入一記震撼彈，宣布擁有NBA美國職籃冠軍戒的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將加盟，一瞬間也成為全台焦點。

P. LEAGUE+聯盟新北國王今天與王道銀行舉行跨界合作記者會，會後「阿美族戰士」楊敬敏被問到霍華德加盟一事，他強調，無論是以球員，還是以台北市職業籃球員職業工會會長身分來說，都是一樁好事。

楊敬敏直言，以往這些好手，或從NBA退役下來的名將，來到亞洲的首選多半是CBA（中國男子籃球職業聯賽），如今霍華德這先例一開，「代表未來這些優秀球員知道，台灣也是一個選擇。」

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至於是否也會希望擁有類似霍華德這樣頂尖球員當隊友，楊敬敏表示，他認為管理階層應會找來球隊欠缺的戰力，而不是只看名氣和能力，而且最好還可以配合並催化本土戰力，他也舉例：「上季我們球隊的湯瑪斯（Thomas Welsh）就是很好的例子。」

國王本週六（12日）傍晚5時，將在主場迎戰上季排名墊底的桃園璞園領航猿，楊敬敏透露，這是賽季的第1場，又是主場出賽，他們當然會拿出100%的求勝鬥志，不過他認為，新賽季各隊實力都很接近，「沒有開打前就覺得一定會贏的球隊。」（編輯：張芷瑄）1111109