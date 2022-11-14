國中軟式棒球聯賽 長安關鍵三殺守備士氣大振

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）國中軟式棒球聯賽預賽是北市內戰，今天長安國中與重慶國中交手，長安開賽有三殺守備、帶起球隊士氣，終場以4比1拿勝、晉級32強，重慶吞下2敗被淘汰。

111學年度國中軟式棒球聯賽昨天開打，台北市長安國中、重慶國中、高雄忠孝國中分在同組，3隊實力都不錯，被稱為「死亡之組」，重慶昨天與忠孝鏖戰至延長賽以6比7吞敗，今天與長安交手、沒有退路。

重慶開賽就有攻勢，靠著2次觸身球保送、內野安打攻占滿壘，但沒能有適時一擊，黃羿瑨擊球遭長安投手黃唯倫先接殺，然後策動三殺守備瓦解重慶攻勢，重慶一分未得，也讓長安士氣大振。

重慶3局上攻勢再起，靠著侯勝文安打、強迫取分戰術先馳得點；長安3局下反攻，靠著失誤、內野安打、觸身球攻占滿壘，4棒謝承均敲出安打先扳平比數，再靠內野滾地球送回超前分。

長安5、6局再添保險分，先發投手黃唯倫前5局僅失1分好投壓制，陳廷豪、李彥霆陸續登板替球隊穩守，明天將與忠孝爭分組第一。

長安教練戴子堯表示，抽籤後就知道這是一場硬仗，球隊提早在10日就南下備戰，這批球員透過參加各軟式比賽累積經驗，多磨練、培養出不錯默契，才能今天一開賽演出三殺守備。

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拿下勝投的國二投手黃唯倫扛起先發任務，戴子堯提到，其實先前有中暑，一直觀察他狀況，最後決定還是讓他今天先發，他國小不是科班球隊，希望多給他信心，今天投到後面比較回穩。

長安這批球員僅有3名國三生，以13名國一球員為主，戴子堯說，今年國一生較多，包括4名LLB威廉波特國手以及1名U12國手，希望這一勝能增加他們的信心，突破去年32強成績。（編輯：張雅淨）1111114