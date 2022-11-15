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黑豹旗青棒賽64強16日開打 上屆8強2隊止步

2022/11/15 21:13
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）黑豹旗全國高中棒球大賽64強明天開打，上一屆8強球隊白河商工、大溪高中沒能晉級，64強首日就有4場木棒組球隊對戰，上屆冠軍平鎮高中將與育民工家交手。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽於10月29日開打，此次總計192隊參賽，今年特別採不分區單敗淘汰賽制，64強明天在三重棒球場、羅東棒球場兩地開打。

上一屆白河商工首闖8強，最後排名第6、寫下隊史紀錄，陣中投手尹柏淮、阮裕智畢業後投入中職選秀也分別獲得統一獅和中信兄弟指名，成為隊史首批職棒球員，此次白河商工首戰不敵屏東大同高中、無緣晉級。

上一屆大溪高中16強擊敗彰藝高中，黑豹旗隊史首度闖進8強，最終拿下第5名，今年首場比賽強碰高雄普門中學、輸球止步。

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64強首日賽事就有4場木棒組球隊交手，上屆冠軍平鎮高中將與育民工家交手，上一屆第4名的麥寮高中則與莊敬高職交手，年初在高中木棒聯賽拿下亞軍的三民高中與玉里高中強碰，南英商工則與崇義高中交手。

黑豹旗上屆亞軍穀保家商此屆首戰擊敗興國高中，64強則將與社團球隊虎尾高中交手，上屆季軍台東體中接連擊敗員林高中、強恕高中，64強首戰將與麗山高中交手。（編輯：張雅淨）1111115

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