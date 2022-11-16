霍華德首度踏入主場訓練 揮汗備戰開幕首秀

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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹史上最大咖洋將霍華德今天首度踏入主場館國立體大綜合體育館，和隊友一起進行3小時訓練並適應場地，全力備戰本週六（19日）的主場開幕戰。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹日前宣布簽下生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），雲豹也成為全台炙手可熱的勁旅，19日將在主場迎戰新北中信特攻，也將是霍華德來台後的首秀。

霍華德今天與隊友首度進入主場館國立體大綜合體育館（俗稱漢堡館）進行團練，他在訓練中多次展現「超人」的身體素質與爆發力，頻頻上演野獸般爆扣，似乎已準備好迎接盛大主場開幕戰。

霍華德的來台首秀未演先轟動，雲豹在10日中午開賣4場主場、共計6萬張門票，在短短10分鐘內就銷售一空，也讓大家見識到這位頂級球星在台的超人氣。

除了團隊訓練外，霍華德今天上午就已進入球場進行自主投籃訓練，其他本土球員紛紛跟進。霍華德也希望自己能為整個團隊帶來能量，在球場上保持激情與亢奮，也會主動和隊友擊掌、加油打氣。

霍華德透過球團官方聲明表示，「我的隊友都做得很棒，希望讓他們保持動力，我很高興跟隊友們一起奮戰，每天都持續進步。」

個性活潑愛搞笑的霍華德也放話，他會在滿場球迷面前拿出真本事，也強調自己會當一整季的「超人」，也號召球迷一起支持雲豹。（編輯：張雅淨）1111116