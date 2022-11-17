洋基留住強棒黎卓 一壘攻守戰力吞定心丸

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美國職棒大聯盟紐約洋基隊以2年3400萬美元、附帶第3年選擇權的合約留住賽季結束後成為自由球員的一壘手黎卓。圖為黎卓10月11日在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月17日

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基隊以2年約留住賽季結束後成為自由球員的一壘手黎卓。本季32轟的他說因「樂當洋基人」而留下，期待去留未定的隊友賈吉繼續披條紋衫。

洋基15日宣布以2年合約、附帶第3年球團選擇權留住黎卓（Anthony Rizzo）。根據大聯盟官網報導，黎卓未來兩季薪資都是1700萬美元（約合新台幣5億2881萬元）；2025年球團選擇權也是1700萬美元，若買斷合約要支付600萬美元。

黎卓今天向媒體表示，重回洋基懷抱主因是他樂當洋基人。洋基與他曾效力多年的芝加哥小熊都是極具代表性的球團，能在大市場及鎂光燈下展現身手是他熱愛棒球的原因之一。

33歲的黎卓今年賽季出賽130場，生涯第4度單季32轟，並列美國聯盟全壘打排行榜第7名，進帳75分打點，打擊率2成24。

黎卓曾效力小熊近10季，3度入選明星賽、4度獲得金手套獎，2016年隨小熊突破「山羊魔咒」嘗到世界冠軍滋味。去年交易大限前黎卓被換到洋基，守備略微退步，但洋基球場右外野距離本壘較近，身為左打者的他具有優勢，是球團爭冠倚重的大將之一。

今年3月，黎卓與洋基簽下2年3200萬美元合約，附帶跳脫條款。他在賽季結束後跳脫合約，回絕洋基開出的1965萬美元合格報價，選擇成為自由球員。

黎卓說：「歷經跳脫合約和合格報價，我很驚訝我們（與洋基）最終達成協議，一切來得有點晚，但我很高興這總算結束了。」

洋基2009年拿到隊史第27座世界冠軍後就沒有殺進世界大賽，今年季後賽在美聯冠軍系列賽連輸4場，遭太空人橫掃，提前放寒假。身為陣中唯一擁有冠軍戒指的球員，黎卓認為洋基只要加強投球、守備和適時一擊，有能力縮小和太空人的差距。

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洋基留下黎卓後無法鬆懈，因為本季62轟刷新美聯紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge）已投入自由球員市場，待價而沽。

黎卓說，同意續留洋基後，賈吉有發訊息恭喜他。他期待繼續當賈吉的隊友，因為兩人已成為好友，很享受一起打球的感覺。但這段友誼無論到哪都會存在，不一定同隊才能當朋友，「無論他怎麼想，我都會試著尊重他的隱私與空間，讓他自己做決定」。（編輯：馮昭）1111117