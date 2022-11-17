PLG陳世念回歸 出任夢想家助理教練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）陳世念在離開台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊教練團後，福爾摩沙台新夢想家今天宣布陳世念回歸，新賽季將出任台新夢想家助理教練。

陳世念現年38歲，是台灣籃壇代表性控衛之一，具有包含超級籃球聯賽（SBL）、中國男子籃球職業聯賽（CBA）及國際賽等豐富的賽場經驗，在SBL的14年生涯中，締造包含首位達成1000次助攻與400次抄截等多項個人紀錄。

陳世念2018至2020年球季，加盟台新夢想家（原為寶島夢想家），踏上東南亞職業籃球聯賽（ABL）的舞台，與夢想家共同征戰2個球季。

陳世念上季擔任PLG新北國王隊助理教練，但球團日前希望他轉任協助後勤業務、加入管理團隊，而陳世念因個人生涯規劃考量，與球團無法達成共識，因此協商離隊。

夢想家今天發布新聞稿宣布，陳世念新賽季將出任夢想家助理教練，已至球隊報到且投入團隊訓練，夢想家19日將在主場台中洲際迷你蛋出賽，而對手正是陳世念的前東家國王隊。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，陳世念從球員時期就是名非常聰明的球員，在場上的觀察與判斷都很精確，這次也期待陳世念用不同的身分協助夢想家。

韓駿鎧說：「世念不僅可以幫助教練團在訓練與情蒐上的準備更加充分，也因為他過去是一位很優秀的球員，擁有很多的實戰經驗，相信他能夠從球員的角度出發，在個人訓練及心理素質等方面幫助球員成長。」

夢想家球員發展總監田壘同樣期待陳世念回歸，他表示，「認識世念很久了，他是一位很認真的教練，接下來我們會共同努力協助球員與球隊，朝著我們的目標邁進」。

再度回到夢想家，陳世念表示，雖然回歸的身分不同，不過目標與期待都相同，「身分的轉變並沒有太多的影響，一樣會盡全力完成球隊的任務與要求，一步步穩紮穩打、贏下每一場球」。

談到現階段的訓練策略，陳世念認為，目前最重要的就是盡快瞭解球隊的攻防體系，並運用自己的經驗協助所有球員穩定成長。（編輯：張雅淨）1111117