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中華電信助基層棒球發展 捐贈台東4少棒隊球具

2022/11/18 18:20（11/18 18:51 更新）
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中華電信在台東紅葉國小舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動，捐贈台東4所小學少棒隊。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月18日
中華電信在台東紅葉國小舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動，捐贈台東4所小學少棒隊。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月18日
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（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信長期支持基層棒球發展，捐贈台東4所小學少棒隊棒球用具，盼拋磚引玉培育台灣棒球之星，前進國際級賽事舞台 。

中華電信今天發布新聞稿指出，在「少棒聖地」之稱的台東紅葉國小，舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動，捐贈台東4所小學少棒隊，分別為紅葉、泰源、新生以及三民等4所國小。

中華電並同時舉辦棒球營活動，邀請效力波士頓紅襪隊的台灣球星張育成擔任棒球營講師，希望台東的小球員能夠從這位「大學長」身上獲得國際級棒球觀念與技能，厚植小將參賽實力。

中華電信今年首度冠名贊助「中華電信 謝國城盃少棒錦標賽」，選拔出來的中華小將打敗韓國取得亞太區代表權，前進威廉波特，再擊敗強敵美東代表，拿下季軍，讓台灣的國球實力在世界級運動舞台上大放異彩。

中華電信表示，希望藉由今天的活動拋磚引玉，讓偏鄉的小朋友獲得更多的棒球資源挹注。（編輯：蘇志宗）1111118

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