林鋅杰慢慢找回球速和體態 有望拚轉正式球員

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）具有旅外資歷的投手林鋅杰今年選秀沒有獲得球隊青睞，與味全龍隊簽下自主培訓球員合約，龍隊總教練葉君璋「調一下」後，慢慢找回速度和體態，很有機會轉正式球員成為即戰力。

23歲的投手林鋅杰業餘時期就是備受關注的好手，2018年展開旅美生涯與美職費城人隊簽約，2021年季後被釋出，旅美最高成績到小聯盟高階1A。

林鋅杰回到台灣後也有加入業餘社會隊維持出賽感覺，但今年投入中職選秀但沒有獲得球隊青睞，與龍隊簽下自主培訓球員合約。

龍隊總教練葉君璋表示，林鋅杰秋訓狀況不錯，進到球隊後有發現他的投球機制有點跑掉，加上變胖也有影響，投球機制調整後，目前最快球速回到147公里、均速有144公里，看起來是好的投手，身材也有要求，現在雖然有變瘦但還不夠。

葉君璋表示，林鋅杰具有旅外經驗，秋訓狀況看下來也沒有問題，如果持續進步，很有機會成為正式球員，可以是明年球季的即戰力。

至於另外一名自主培訓投手李超，葉君璋也點名表現不錯，但還需要一段時間觀察，秋訓期間看到不少年輕的球員都不錯。（編輯：張芷瑄）1111119