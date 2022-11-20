宋晟睿臂力頂尖 佛斯特：投、野或二刀都值得期待

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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟球員宋晟睿有突出的運動能力，投手教練佛斯特直言「他的臂力非常好，放在野手、投手看都是頂尖」，季後宋晟睿預計加入投手訓練菜單，是否二刀流教練團還沒有確切定案。

中華職棒中信兄弟隊20歲好手宋晟睿運動能力突出，目前一軍多以外野手身分出賽，但季中代班登板投球也曾飆出最快球速151公里。

對於宋晟睿是否有機會二刀流發展，投手教練佛斯特表示，目前還沒有定案，首先要先確保他的健康，「他的臂力很好，無論放在外野手還是當投手，都算非常非常頂尖」。佛斯特也稱讚宋晟睿運動能力好、態度正向樂觀，不管當投手、當野手，還是二刀流，天花板都值得期待。

宋晟睿表示，教練團有大致提一下季後可能會加入投手訓練菜單，多做一點重量，但還是希望自己打擊要加油，自評當野手看起來比較有表現機會，若教練團安排上場投球也會盡力表現，如果可以二刀流也會當作目標，但目前還沒有確定。

首度參加封王遊行，宋晟睿感受到球迷很熱情，他表示，第一次看到路上這麼多摩托車，可以參加遊行很開心也覺得很光榮，球迷騎著摩托車跟著車隊，一邊騎車、一邊抬頭跟球員揮手很強，但感覺有點危險，還是要注意安全。

宋晟睿笑說，站在雙層巴士上，經過天橋時覺得頭離橋很近，也看到很多球迷從住家往外看，有些球迷感覺剛睡醒就出來跟車隊揮手，隊友也有人拿著大聲公問：「衣服曬了沒？」但因為現場太吵嘈，球迷應該聽不到。（編輯：張雅淨）1111120