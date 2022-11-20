佛斯特有堅持 本土投封王最後一球起雞皮疙瘩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟一軍投手教練佛斯特參與4次總冠軍賽，兄弟完成2連霸留下美好回憶，佛斯特一直想像由本土投手投出封王最後一球、今年成真，總冠軍賽3、4戰全本土投手守下讓他起雞皮疙瘩。

中華職棒中信兄弟隊一軍投手教練佛斯特連2年參與封王遊行，他今天直言很難忘，不是每天都可以遇到的事情，從巴士上往下看，球迷騎摩托車包圍著封王遊行的車隊，這樣的景象在國外很難想像。

佛斯特也提到身為一個外國人，來到台灣打拚，生活中也被很多很棒的球員包圍，比起跟家人在一起的時間更多，過去參與了4次總冠軍賽，前2次沒能順利拿下冠軍、感覺很差，今年和去年嘗到冠軍的美好果實，得到冠軍的剎那，覺得所有犧牲、努力都值得。

佛斯特受訪時特別提到，去年拿下總冠軍，投出封王最後一球的是洋投德保拉，一直想像可以有本土投手站在投手丘投出封王最後一球。

佛斯特透露，在總冠軍賽第4戰比賽過程中，總教練林威助有詢問，如果有機會，德保拉要不要熱身，「我覺得不要，我希望本土投手守下來，我們把所有重責交給呂彥青」。

封王精彩回顧片段看了破百次，佛斯特表示，「我很以他們為榮，面對這樣的大賽，可以靠著全本土投手守下最後2場比賽，很不可思議」，現在回想起來還是會起雞皮疙瘩。（編輯：張雅淨）1111120