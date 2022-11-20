鄭凱文右手肘將第3度動刀 應趕得上春訓

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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟投手鄭凱文近2年轉先發投出不錯表現，但今年受骨刺影響，到8月開始變嚴重，不僅投球，生活也受到影響，預計22日右手肘第3度動刀，但屬於小手術，應該來得及趕上春訓。

中華職棒中信兄弟投手鄭凱文近2年轉先發，本季出賽場次雖不如去年多，共17場先發、1場後援，戰績8勝3敗，防禦率2.32，表現也很有水準，在總冠軍賽扛第3戰先發，投7局失2分、優質先發幫助球隊搶勝聽牌。

但鄭凱文透露因為骨刺的問題一直影響出賽，今年下半季變得比較嚴重，去了2、3間醫院檢查，8月已經變得嚴重了，醫生建議球季結束之後手術。

鄭凱文表示，球季過程中希望撐住，幫助球隊拿下半季冠軍，教練團給他比較長的休息時間，出賽數不要太頻繁，對於手的負擔也會減輕，有足夠的休息，到出賽當天就全力以赴，休息區也會準備熱敷墊，確保手在比賽過程中不會冷卻。

「真的對球隊很不好意思。」鄭凱文受訪時多次講到這句話，因為每場出賽間隔拉長，造成教練團調度上的負擔，也有跟教練團反映，季後賽不要將自己放入名單，怕會拖累球隊，但總教練林威助要他不要多想，「說有事情他會負責」。鄭凱文表示，謝謝教練團對他有信心，也很開心幫助球隊拿下勝利。

鄭凱文將第3度接受右手肘手術，前2次分別在2013、2015年，「這應該是最後一次，希望動完不要再動了」。他也提到教練團希望他不要急，明年還有世界棒球經典賽，中職例行賽會比較晚開打，有比較多的調整時間，他應該可以趕得上春訓，會好好準備、備戰明年球季。（編輯：張雅淨）1111120