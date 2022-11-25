林振瑋大專棒球聯賽先發6局飆8K 文化4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽，文化大學今天與崑山科大交手，文化大學派出U23世界盃棒球賽國手林振瑋先發，總計投6局飆出8次三振、無失分，率隊以4比0拿下4連勝。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽22日在台東開打，文化大學接連擊敗輔仁大學、環球科大、台北市大，今天與崑山科大交手，文化派出今年U23世界盃棒球賽國手林振瑋先發。

林振瑋今天開賽稍微有狀況，先投出觸身球保送，2人出局後再投出四壞保送，接著讓打者敲出二壘方向滾地球出局、沒有失掉分數。

林振瑋2到4局雖然有被敲出安打，但沒有失分，5局首名打者靠著失誤上壘，接著製造雙殺，再三振抓到第3個出局數，6局讓打者3上3下。

林振瑋今天總計投6局被敲出3支安打，投出2次四死球，飆出8次三振，無失分、展現壓制力，拿下勝投。

文化今天攻勢集中在2局，靠著單局4安、1次四壞保送、2次失誤，一口氣打了8人次，攻下4分、奠定勝基，順利拿下預賽4連勝。（編輯：謝雅竹）1111125