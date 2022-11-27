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悍將非秋訓球員也自發訓練 丘總：要比人更努力

2022/11/27 15:04（11/27 15:16 更新）
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中華職棒富邦悍將隊結束例行賽事後，11月起在嘉義展開秋訓，沒有在秋訓名單中的球員幾乎都主動到新莊棒球場訓練，總教練丘昌榮（圖）表示，「我們還差人家很多，要比其他隊更努力」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月27日
中華職棒富邦悍將隊結束例行賽事後，11月起在嘉義展開秋訓，沒有在秋訓名單中的球員幾乎都主動到新莊棒球場訓練，總教練丘昌榮（圖）表示，「我們還差人家很多，要比其他隊更努力」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月27日
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將隊11月起在嘉義展開秋訓，但不在秋訓名單中的球員，幾乎都自主到新莊棒球場訓練，總教練丘昌榮表示，「我們還差人家很多，要比其他隊更努力。」

中華職棒富邦悍將隊10月底結束例行賽事後，11月1日就在嘉義展開秋訓，秋訓到25日結束，今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，預計春訓明年1月11日展開，農歷過年休5天後正式開訓。

沒有在秋訓名單中的球員，這段期間幾乎也都主動到新莊報到、維持自主訓練，總教練丘昌榮表示，大家都很積極投入，秋訓觀察年輕球員訓練，教練團開的菜單都滿硬的，但大家也沒有多說什麼，身上難免有痠痛，但沒有受傷的狀況。

丘昌榮表示，雖然春訓明年1月11日開始，但12月底就會安排部分球員開始自主訓練，教練團會輪流到球場指導，尤其是針對年輕球員的部分。

丘昌榮提到，投手王尉永季末開刀清除骨刺，復健進度正常，過完年後應該就可以正常投入訓練，之前在新竹市立棒球場比賽撲接飛球受傷開刀的林哲瑄，目前也已經開始自主訓練。

新球季洋將規劃，丘昌榮表示，還需要再開會討論，也要評估市場上的洋將狀況，但目前還是希望以投手為主，投手在比賽過程中還是占比較重要的關鍵。（編輯：張雅淨）1111127

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