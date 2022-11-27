吳家駿手勢批評、侮辱裁判 PLG開罰1.5萬

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天以102比82擊敗新北國王，但兩隊次節一度爆發衝突，夢想家吳家駿因以手勢批評、侮辱裁判，遭聯盟開罰新台幣1.5萬元。

開季4連勝的新北國王今天在主場新莊體育館迎戰夢想家，次節還剩8分54秒時，國王隊洋將曼尼高（Kenny Manigault）上籃時，夢想家洋將波因特（Sir'Dominic Pointer）抓住曼尼高手臂，雙方隨後爆發口角。

國王隊林金榜向前欲將兩人分開，伸手碰了波因特，波因特不滿又回推對方，差點再釀成衝突。

波因特後來因違反運動精神犯規和吞下技術犯規，被驅逐出場，林金榜則領到技術犯規，儘管夢想家後續場上僅剩單洋將，但最終仍以102比82勝出。

針對兩隊次節衝突，夢想家吳家駿以手勢批評、侮辱裁判，聯盟賽後發布新聞稿表示，依聯盟賽事章程第4章聯盟球員行為準則第25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，亦不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行」，處以罰款1.5萬元。

聯盟指出，致力於提升裁判執法水準，針對裁判也有順暢的溝通管道，球隊均可依遁管道反映，聯盟也有提供裁判報告讓執法更完善。而聯盟賽務章程規定旨在維護聯盟形象，並非在於懲處，聯盟形象有賴大家一起努力打造。（編輯：張雅淨）1111127