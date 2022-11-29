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陳玟卉手肘韌帶拉傷 舉重世錦賽僅過磅、不下場

2022/11/29 16:18
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣舉重選手陳玟卉先前參加舉重亞錦賽傷退，教練黃達德今天表示，陳玟卉在拉傷手肘韌帶後，還在治療，儘管這次世錦賽會過磅、走完賽事流程，但不會比賽，將放眼明年亞運。

陳玟卉去年在東京奧運舉重女子64公斤級勇奪銅牌，今年10月赴巴林參加亞洲舉重錦標賽，在抓舉第一次試舉時不慎拉傷手肘，被迫提前退出比賽。

黃達德接受中央社訪問時表示，陳玟卉在亞錦賽拉傷手肘韌帶，儘管不必動刀，但因韌帶撕裂，還在休息、治療階段，現階段以體能、肌力訓練為主，預計明年1月底才能開始試舉。

2022年世界舉重錦標賽12月5日起將在哥倫比亞登場，由於陳玟卉參賽的量級在後段賽事才會登場，黃達德預計，12月5日才會搭機啟程。

不過，考量愛徒傷勢未癒，黃達德指出，「陳玟卉這次世錦賽以拿奧運積分場次為主，會下場過磅走完賽事流程、拿點數，不會下場比賽。」

黃達德透露，預計陳玟卉復出首場國際賽將是明年5月亞錦賽，這段期間也會視恢復狀況決定是否投入國內賽事，但目標將鎖定明年亞運。（編輯：張雅淨）1111129

#陳玟卉
#黃達德
#亞錦賽
陳玟卉
亞洲舉重錦標賽 陳玟卉抓舉受傷未能完賽 陳玟卉舉槓鈴拍廣告 撐太久有些不習慣
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