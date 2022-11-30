江坤宇拿下渴望的美技獎 守備遇狀況唱歌發洩

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟隊江坤宇今年完成最佳9人游擊手2連霸、金手套3連霸，更拿下「年度最佳美技獎」，江坤宇卻表示，守備並非沒有挫折，如果守備失誤心情低落，「洗澡唱歌就會更大聲」。

中華職棒中信兄弟隊江坤宇今年攻守有表現，再度包辦游擊手金手套和最佳9人獎，游擊守備屢有美技表現，也拿下「年度最佳美技獎」。

江坤宇表示，三級棒球時期就很想拿一個美技獎，很開心今年真的可以拿到，想要感謝的人很多，謝謝一起練習的隊友、學長，還有一、二軍教練團的幫忙，因為有大家一起討論，在各方面給很多的幫助，才可以順利拿下這個獎項。

江坤宇才22歲就可以站穩中信兄弟游擊位置，但他表示，守備上並非完全不會遇到挫折，如果場上有發生失誤，心情也會失落，加上自己對於守備的要求比較嚴格，如果遇到狀況，會找方式發洩情緒和壓力。

被問起發洩情緒的「方法」，江坤宇笑說，洗澡時唱歌發洩，但想一想之後又說，「其實平時也會唱歌，但有失誤心情低落時，唱歌就會唱更大聲」。

對於明年目標，江坤宇表示，無論是金手套、最佳9人當然都會想要繼續挑戰，但更希望球隊可以完成3連霸。（編輯：張雅淨）1111130