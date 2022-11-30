霍華德降臨輔大觀賞UBA 現場球迷全嗨翻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣籃壇史上最大咖洋將、T1聯盟桃園永豐雲豹隊陣中「魔獸」霍華德（中）30日到輔大觀看UBA大專籃球聯賽賽事，一進場就受到球迷歡呼，讓觀賽氣氛嗨到最高點。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德今晚與T1桃園永豐雲豹隊員們親臨輔仁大學中美堂，觀看UBA大專籃球聯賽，他一現身就讓現場球迷嗨翻，也讓大家再次見識到他的超人氣。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今晚前往輔仁大學，觀看111學年度UBA大專籃球聯賽男子組預賽、萬能科大與政治大學之戰，原訂晚間6時抵達的他，直到6時45分才出現，不過他一進場，就受到現場球迷熱烈歡呼與歡迎。

雲豹昨天公布霍華德今天前往輔大觀賽，今天就有不少球迷提前排隊等待入場，就為了能夠近距離看到這名超級球星的風采。

而霍華德也沒讓球迷失望，他除和現場球迷揮手致意，坐在場邊的他也沒閒著，個性活潑愛耍寶的他，也和UBA吉祥物督瑪熊擊掌。

當政大與萬能科大比賽中場休息，人來瘋的霍華德也下場和球員們一起互動，不僅讓球員感嘆幸福來得太突然，更讓球迷情緒嗨到最高點。

值得一提的是，雲豹陣中包括球隊當家射手盧捷閔、蔡揚名與劉元凱等人，都是輔大出品的傑出校友，此次回到「老家」與現場超過3000名球迷一起觀看比賽，也重溫當年征戰UBA的熱血與感動。（編輯：張雅淨）1111130