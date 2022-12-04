林真豪不敵世界第一 柔道東京大滿貫賽奪第5

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台灣柔道選手林真豪4日在柔道東京大滿貫賽闖進銅牌戰，不敵對手，名列第5。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣柔道選手林真豪今天在柔道東京大滿貫賽銅牌戰女子48公斤級，不敵世界第一、兩屆世錦賽金牌日本好手角田夏實，但名列第5，已是生涯在大滿貫賽最佳成績。

林真豪去年出征東京奧運，首度站上奧運舞台，以第7名作收，奧運結束後至今天賽前，以8月亞錦賽表現最佳、名列第5。

林真豪今天在柔道東京大滿貫賽銅牌戰女子48公斤級首輪先扳倒馬爾他選手艾斯波西多（Katryna Esposito），次輪擊敗世錦賽銅牌得主、哈薩克選手阿布扎金諾娃（Abiba Abuzhakynova），8強賽不敵日本選手宮木果乃（Kano Miyaki）。

林真豪落入敗部復活賽後，力退墨西哥選手卡利優 （Edna Carrillo），勇闖銅牌戰，尋求個人生涯首面大滿貫賽獎牌，但銅牌戰的對手來頭不小，日本好手角田夏實（Natsumi Tsunoda）不僅曾拿下兩屆世錦賽金牌，目前世界排名更是高居第一。

林真豪全場攻勢積極，可惜先被角田夏實獲得半勝後，又被角田夏實壓制，林真豪儘管未能奪得生涯首面大滿貫賽獎牌，但以第5名作收，仍改寫個人在大滿貫賽最佳成績。（編輯：張雅淨）1111204