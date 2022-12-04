威力盃少棒台東2戰拿19分晉8強 打擊是優勢

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（中央社記者謝靜雯花蓮4日電）花蓮台彩威力盃少棒賽台東縣今天一日2戰，先擊敗屏東縣，決賽再擊敗新竹市晉級8強，合計拿下19分。台東縣隊總教練連智淵表示，打擊是球隊的優勢，喊話目標4強。

2022年台彩威力盃少棒賽昨天在花蓮開打，台東縣隊預賽首戰不敵新北市隊，今天與屏東縣交手沒有退路，打擊發揮，終場以12比5拿下勝利晉級決賽。

台東縣決賽首戰與新竹市隊交手，投手王羽翔先發投4局僅被敲出4支安打，投出2次保送、4次三振、無失分，好投壓制，台東縣團隊敲出7支安打攻勢串聯搶分，順利拿下比賽勝利。

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連智淵表示，此次聯隊以卑南國小為主體，加入桃源國小、新生國小、豐田國小、紅葉國小球員組成，沒有特別集訓，每週三、六集合練習，昨天預賽首戰其實狀況也沒有不好，只是運氣比較不好而已，有些球剛好打到手套裡面。

連智淵指出，此批球員打優於守，如果正常發揮，每場比賽拿超過5分不是問題，明天8強將與地主花蓮藍交手，兩隊之前也有打過友誼賽，所以不算陌生，比賽打到第2天，各隊狀況都有觀察過，重要的還是看臨場表現。（編輯：管中維）1111204