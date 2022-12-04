穀保奪冠獲純銀冠軍戒 10週年特設「黑豹獎」

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信盃黑豹旗全國棒球錦標賽今天落幕，穀保家商抱回隊史第3冠，冠軍隊獲贈純銀冠軍戒；此次特別設置「黑豹獎」，表彰6名10年來全勤的球隊教練。

2022年黑豹旗青棒賽今天冠軍戰由穀保家商與普門中學交手，穀保家商靠著投手黃仲翔先發7局無失分、好投壓制，終場以5比0拿勝，繼2018年後再度奪冠，為隊史第3冠，黃仲翔獲選大會MVP。

黑豹旗今年邁入第10年，比照職業運動賽事為奪冠隊伍訂製冠軍戒，全隊選手及教練皆獲贈刻有姓名及黑豹的冠軍戒指，純銀戒身鑲入八心八箭鎬石，象徵黑豹精神閃耀光芒，成為專屬中信盃黑豹旗10週年的冠軍紀念。

此次明星球員獎座也別出心裁，打造台灣棒球賽事首見的樂高獎座，透過逾2500顆樂高積木零件堆疊，呈現每個守備位置球員場上的英姿。

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今天閉幕典禮中華民國棒球協會副理事長趙士強致詞提及，感謝所有教練及球員的努力，勉勵球員從棒球學到永不放棄、奮鬥不懈的精神，勇敢迎戰所有人生難題；中信銀行副董事長詹庭禎表示，球場上每一次投球或打擊，都在考驗選手基本功，勤加練習才能不斷超越自我。

中信盃黑豹旗邁入10年里程碑，為了向默默耕耘基層的棒球推手致敬，首度設置「黑豹獎」，透過歷年報名資訊及相關資料佐證，評選10年來持續為棒球奉獻心力的6名社團球隊教練，分別是台北市景文高中教練陳介正、永靖高工教練蔡正豪、台北市華江高中教練李強、屏東高工教練陳泓銘、台北市立建國中學教練廖建智、新北市新店高中教練李秉憲。（編輯：李亨山）1111204