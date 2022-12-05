申皓瑋任球芽獎學金頒獎嘉賓 被問國小英文幾分

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球芽基金5日邀中職富邦悍將隊球員申皓瑋（後中）到台中市霧峰區四德國小擔任頒獎嘉賓，與小球員互動，被問起國小英文考幾分，申皓瑋笑說要直接送禮物。（球芽基金提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月5日

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）每年12月是球芽基金年度頒獎典禮的月份，今天由富邦悍將球員申皓瑋任頒獎嘉賓，到台中霧峰四德國小與球員互動，被問起國小英文考幾分，申皓瑋笑說要直接送禮物。

球芽基金今年邁入第9年，在接受台積電「棒助小英雄」計畫支持下，去年將服務範圍從花蓮14所國中小棒球隊擴大加入新竹縣5所國小棒球隊，今年再增加了台中市3間國小棒球隊。

球芽基金今天邀請中職富邦悍將隊球員申皓瑋以及長年贊助球芽的順天環匯營運總監賀威添一起到台中市霧峰區的四德國小，擔任四德國小棒球隊得獎球員頒獎嘉賓，學校特別安排在朝會時間公開來表揚今年得獎的小球芽。

申皓瑋在朝會頒獎前提早到校，先和棒球隊的小朋友座談分享，申皓瑋表示，自己在國小時候成績中等，為了打棒球，每天早上5時從部落通車超過1個多小時的南投千秋國小，在棒球路上遇到的教練也都很嚴格，加上一路的堅持，才有能力加入職棒。

申皓瑋也提到職棒競爭激烈，壓力也很大，到四德國小跟小球員互動，也找回小時候打球的初衷，他鼓勵小球員要快樂打棒球。

申皓瑋表示，長大後才發現唸書很重要，每年球季結束後就會透過很多學習管道充實自己，座談會中，小朋友問「國小的時候英文都考幾分？」申皓瑋笑著回答：「我還是直接送禮物給你好了」，申皓瑋也說到，前幾年有機會到澳職打球，發現英文很重要，提醒小球員在打球過程中不忘學習。

今年共有5名優秀的棒球隊小朋友得到獎學金，長期贊助球芽基金的賀威添也贈送一批優質書籍以及閱讀獎品給與學校。

球芽基金所設立的棒球獎學金，有周思齊棒球獎學金、台積電棒助小英雄特別獎、閱讀獎學金等獎項，藉以勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。（編輯：卞金峰）1111205