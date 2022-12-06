林沁駿球速不到70公里當奇兵 威力盃台東拿亞軍

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2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰6日登場，台東縣派出「紅葉潛水艇」林沁駿先發，球速不到70公里的奇兵成功壓制桃園市打者近5局，可惜終場台東以3比5落敗，拿下本屆亞軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽台東縣冠軍戰派出「紅葉潛水艇」林沁駿先發，球速不到70公里的奇兵，壓了桃園市打者近5局，台東縣輸球拿下亞軍，但總教練連智淵給球員打滿分，看到球員不怕桃園的企圖心。

2022年台彩威力盃少棒賽冠軍戰台東縣今天與桃園市隊交手，台東縣隊賽前就預告要出奇兵，今天派出來自紅葉國小的下勾投手林沁駿先發，球速慢到讓桃園市打者花了很長時間適應，比賽前半段有效壓制。

今天兩隊6局打完1比1僵持不下，延長賽突破僵局制第7局上，桃園市隊抓住機會攻下4分，台東7局下追回2分，追分不及、以3比5吞下敗仗，拿下亞軍，獲得獎金新台幣50萬元。

台東縣總教練連智淵表示，面對訓練量足夠的球隊不怕快的球，林沁駿球速非常慢、像溜溜球，可以找到球速這麼慢的也很少，賽前林沁駿超級緊張，練投都投不準，開賽觸身球偏多，沒想到正式開賽還投得不錯。

林沁駿今天總計投4.2局被敲2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分、無關勝敗，也獲選大會「最佳貢獻獎」；連智淵表示，冠軍戰表現最好的沒有疑慮就是林沁駿，沒有想到他可以撐這麼長的局數。

連智淵表示，雖然沒能奪冠，但給球員的表現打滿分，「這批球員讓我看到，我們不會怕桃園，沒有比賽還沒開打就先害怕，有準備好了、企圖心展現出來很棒」。（編輯：張芷瑄）1111206