新竹棒球場改善 市府：成果獲中職球員工會肯定

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新竹市政府表示，有關新竹市立棒球場改善案，感謝中職球員工會在球場改善過程中提供協助，球場歷經4個月改善，工會所提27項建議已全數改善完畢，5日並邀中職球員工會等代表實地勘查。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月7日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市政府表示，有關新竹市立棒球場改善案，中職球員工會回饋的27項建議都改善完畢，並邀中職球員工會等代表5日實地勘查後，確認成果都符合工會需求。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，12月5日的定期改善會議後，竹市府及中職球員工會共同邀請中職各隊各守位會員代表到新竹市立棒球場實地勘查，並確認改善成果。

竹市府表示，感謝中職球員工會在球場改善過程中提供協助，球場歷經4個月改善，累計召開19次改善小組會議，工會所提27項建議已全數改善完畢，並完成多項優化作業。

27項建議，市府指出，包含內野紅土、草皮、界外區、燈光、打擊視覺區、牛棚、球員休息區等設施，改善成果符合工會需求；後續將持續進行球場燈光調整，並邀請球隊進行場地測試。

竹市府表示，改善小組也進行球場多項優化工作，例如調整室內球員休息室空間配置、室外休息室牆面漆深、優化觀眾席視角等，以及加裝7處固定式轉播平台，以符合轉播單位需求。

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中職球員工會今天也在臉書（Facebook）發布「新竹市立棒球場之改善勘查報告」指出，經勘查後，確認新竹棒球場待改善部分均已調整完成，且在過程中額外提供的建議也已看見成果。

貼文中，中職球員工會表示，感謝新竹市政府尊重專業、重視選手需求，並肯定改善小組的努力，工會相信經過循序漸進、按部就班的使用強度測試後，新竹市立棒球場能迎接明年職棒賽季。（編輯：戴光育）1111207