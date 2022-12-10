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魔獸霍華德恢復團練 16日主場復出

2022/12/10 15:41
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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德因膝傷休息近3週後，下週將迎來復出，T1桃園永豐雲豹總教練劉嘉發也透露，若無意外，霍華德今天下午就會投入團隊訓練。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）在11月20日主場迎戰太陽之戰，比賽中左膝遭自家人撞擊，賽後感到不適就醫，雖然醫師評估並無大礙，為保險起見仍建議他休息2週，球團在官方粉絲團中預告，下週起的3連戰，霍華德將重新回到球場上。

雲豹下週起將進行3連戰，12月16日將在主場迎戰台南台鋼獵鷹，17日作客新北中信特攻，18日再回到主場，面對衛冕軍高雄全家海神來勢洶洶的踢館。

劉嘉發透露，霍華德已開始進行恢復訓練，預計今天就會加入團隊訓練，不過他也強調：「還是會讓他避免身體上的碰撞。」

霍華德本季前2次出賽，上場時間都超過40分鐘，劉嘉發強調，霍華德知道台灣球迷非常喜歡他，因此也希望能夠盡量留在場上，幫助球隊拿下勝利。

雲豹接下來將面臨3連戰，劉嘉發也透露，霍華德的出賽時間可能會做出一些調整：「這部分會和他溝通，希望可以讓他保持健康的前提下來持續出賽，另一方面也會依照場上的狀況來做調整。」

日前剛滿37歲的霍華德，近來雖無法上場亮相，不過行程依舊滿檔，除舉辦「生日趴」慈善義賣餐會，共募得超過新台幣300萬元善款做公益，也走進校園和學生互動。（編輯：吳協昌）1111210

#霍華德
#劉嘉發
#桃園永豐雲豹
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