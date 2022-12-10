球芽基金活動小球員問誰是王牌 官大元自信回答

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）球芽基金今天邀請中信兄弟投手官大元參與由新竹縣「2022新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節」，官大元被小球員問起心中的王牌是誰，他回說：「我就是真正的王牌」。

球芽基金於去年開始與新竹發跡的台積電合作「棒助小英雄」專案，選定新竹縣五5國小棒球隊為服務對象，分別是中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小。

計畫中於去年在各校先設置專屬棒球隊的閱讀角，再安排棒球界職人到校與棒球隊小朋友分享，並推出許多的閱讀推廣活動，鼓勵小朋友培養閱讀的習慣，進而設置專屬給棒球隊申請的球芽基金棒球獎學金以及閱讀獎學金。

球芽基金今天特別邀請台積電部經理林政儀及中信兄弟球員官大元共同參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的閱讀節活動，並於活動中頒發今年獲得球芽基金棒球獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金的共26名小球芽。

頒獎活動結束後，球芽基金與新竹縣政府文化局共同規劃的閱讀講座，官大元以今年初出版的新書「逆轉的王牌：官大元」為主軸做分享，讓大家瞭解職棒球員受到矚目背後，需要付出多少的努力跟堅持，才能守住每一次的危機時刻。

官大元用自身的棒球經歷鼓舞棒球隊小朋友，堅定信念就有機會逆轉人生，講座問答時間，棒球隊的小球員也和官大元直球對決，提問「你們球隊中誰是真正的王牌？」官大元笑說：「全隊這麼多球員，很難說是誰，但是我想在我自己的心目中，我就是真正的王牌。」

球芽基金創辦人周思齊今天也出現在會場，笑說自己是聖誕老公公為孩子們帶來許多禮物，並勉勵小朋友要保持閱讀的習慣、努力學習，球技不是最重要的，重要的是要懂得回饋跟感恩的心。

球芽基金花蓮地區的頒獎典禮預計將於2023年1月14日舉行，歡迎所有關心基層棒球的朋友一起共襄盛舉。（編輯：卞金峰）1111210