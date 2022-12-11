拳擊金腰帶系列賽 台灣奪5金1銀2銅

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台灣拳擊代表隊在墨西哥舉行的拳擊金腰帶系列賽奪下5金、1銀、2銅，其中東京奧運「4金釵」陳念琴（前右3）、林郁婷（左4）、黃筱雯（左3）、吳詩儀（左2）都摘金。（拳擊協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣拳擊代表隊在墨西哥舉行的拳擊金腰帶系列賽捎來捷報，合計進帳5金、1銀、2銅，其中東京奧運「4金釵」陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀等人都拿下金牌。

陳念琴去年東京奧運結束後才自揭罹患何杰金氏淋巴癌，備戰奧運期間，得同時與癌症對抗，後來成功回歸賽場，今年曾在泰國公開賽、亞洲拳擊錦標賽摘金，這次在拳擊金腰帶系列賽同樣未空手而歸，在女子70公斤級封后，也是個人本季第3金。

除了陳念琴外，東京奧運銅牌得主黃筱雯和今年奪得世錦賽金牌的林郁婷都有參賽，在女子52公斤級、57公斤級都拿下金牌，另一名東京奧運國手吳詩儀也在女子60公斤級繳出佳績，為台灣再添1面金牌。

台灣代表隊這次在拳擊金腰帶系列賽合計奪得5金、1銀、2銅，除了東京奧運「4金釵」外，拳擊選手甘家葳在男子75公斤級也添得金牌。

其他還有黃于庭在女子63公斤拿下銀牌，而杜柏緯、賴主恩分別在男子51公斤、63.5公斤摘銅。（編輯：張雅淨）1111211