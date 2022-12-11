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李漢昇大三元 T1本土第一人

2022/12/11 19:19
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天出戰高雄全家海神，歷經二度延長，以119比118險勝，其中李漢昇繳出16分、12籃板、10助攻，為聯盟首名本土球員達成「大三元」成就。

獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館迎戰海神，首節靠著多點開花，以28比21領先，海神次節靠著吳曉謹、于煥亞、亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）輪流飆進三分球，以54比50反超。

海神下半場克服10分落後，靠著洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）在倒數14.52秒籃下勾射，扳成98比98平手，將比賽帶入延長賽。

兩隊歷經二度延長才分出勝負，獵鷹靠著最後一分鐘谷毛唯嘉飆進三分球、洋將德古拉（Samuel Deguara）兩罰全中奠定勝基，而海神終場最後一波攻勢未能執行，最終獵鷹以1分差帶走勝利。

此役共有2名球員達成大三元，其中獵鷹李漢昇達成繳出16分、12籃板、10助攻，除了是個人生涯首度大三元，也是T1聯盟本土第一人。

海神的布銳克曼拿下22分、10籃板、13助攻，儘管同樣達成個人首次大三元，但未能幫助球隊奪勝。

于煥亞攻下13分，締造個人生涯2000分里程碑。

面對前東家海神，李漢昇賽後表示，上季在海神待了一季，對他們的體系、戰術、特點和球員都很熟悉，賽前與教練團討論對方的戰術，「上季在海神後衛群學到很多優點，讓我今天可以達到本土第一位大三元目標」。（編輯：管中維）1111211

#李漢昇
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