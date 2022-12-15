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舉重世錦賽 羅楹湲、田佳欣3次挺舉都失敗

2022/12/15 10:48
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣舉重女將羅楹湲、田佳欣今天在世界舉重錦標賽女子87公斤級上陣，但挺舉3次試舉雙雙以失敗收場，總和都沒有成績，抓舉各舉起104、103公斤，均無緣獎牌。

2022年世界舉重錦標賽在哥倫比亞舉行，今天進行女子87公斤級A組賽事，包括羅楹湲、田佳欣在內，共12人參賽。

羅楹湲目前為女子87公斤級3項全國紀錄保持人，今年10月亞洲舉重錦標賽不但勇奪2銀1銅，還改寫所保有抓舉、總和全國紀錄。

羅楹湲今天抓舉開把104公斤輕鬆過關，隨後將重量提升至108公斤，但接下來2次試舉都未能撐起槓鈴，以104公斤名列第7。

羅楹湲挺舉第一次挑戰128公斤失利，第2次因手肘彎曲被判定失敗，第3把也未能成功，因挺舉3次都失敗，因此總和沒有成績。

同場出賽的田佳欣今年在亞錦賽曾在挺舉項目拿下1銅，今天抓舉以103公斤，排名第9，挺舉則是3次挑戰130公斤都失敗。

截至今天為止，台灣舉重代表隊本屆世錦賽僅靠著「舉重女神」郭婞淳在挺舉與總和，合計拿下2面銀牌。（編輯：張雅淨）1111215

#羅楹湲
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羅楹湲
羅楹湲舉重亞錦賽3破全國奪2銀1銅 田佳欣摘挺舉銅牌
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