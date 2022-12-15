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陳柏毓期待經典賽再與鄭宗哲合體 同披國家隊戰袍

2022/12/15 17:26（12/15 17:36 更新）
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旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（前）15日出席諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽記者會，他雖沒打過諸羅山盃，但開賽記者會上仍勉勵小球員，在少棒層級可以參與這種比賽，有機會跟國外球隊交手，透過棒球交流交朋友，是很好的經驗。中央社記者謝靜雯攝 111年12月15日
旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（前）15日出席諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽記者會，他雖沒打過諸羅山盃，但開賽記者會上仍勉勵小球員，在少棒層級可以參與這種比賽，有機會跟國外球隊交手，透過棒球交流交朋友，是很好的經驗。中央社記者謝靜雯攝 111年12月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天出席諸羅山盃記者會，他鼓勵小球員透過棒球交流、交朋友。至於明年世界棒球經典賽，陳柏毓表示，很希望跟隊友鄭宗哲再一同披上國家隊戰袍。

陳柏毓今天出席諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開賽記者會，他雖然沒有打過諸羅山盃，但開賽記者會上勉勵小球員，在少棒層級可以參與這種比賽，有機會跟國外球隊交手，透過棒球交流、交朋友、是很好的經驗。

陳柏毓也提到，少棒階段重點是要好好認識棒球，「快樂打棒球」這句話雖然常常提到，但真的要做到很難，棒球場上不一定每天都可以有很好的表現，也不是每次都可以照著自己的預期走，但這就是棒球好玩的地方，「無論場上如何，下了球場還是要很愛棒球，盡全力做就對了」。

陳柏毓表示，自己是到國中打城市盃青少棒賽時才首度有跟國外球隊交手的經驗，少棒階段可與國外球隊交流很不錯，雖然小球員不一定懂，但對他們未來會很有幫助。

陳柏毓目前持續在台灣維持訓練，他說現階段以重量為主，最近會慢慢加入球場上的技術訓練，還會開始丟球，「平時也會回母校北科附工跟學弟一起訓練，學弟們也會有很多問題想要問，例如了解怎麼訓練、提升能力之類的」。

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至於返美行程未定，陳柏毓先前就有表態，如果有被選入2023年世界棒球經典賽代表隊，球團同意的話、當然有意願參賽，也希望和隊友鄭宗哲繼U18世界盃棒球賽後，再度一同披上國家隊戰袍。

鄭宗哲去年赴哥倫比亞職業聯盟參加比賽，今年底又去波多黎各打冬季聯盟，陳柏毓笑說，感覺鄭宗哲已經慢慢融入，「去年剛去時還會常常打電話給我，今年沒有接到電話，但也很期待他回來之後分享不同的經驗」。（編輯：張芷瑄）1111215

#陳柏毓
#鄭宗哲
#國家隊
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