諸羅山盃23日開打 日僑雷公隊：這是我們的甲子園

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2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於12月23日在嘉義開打，15日舉行開賽記者會，由於COVID-19疫情持續，國外球隊還是沒能來台參賽，唯一的「外隊」代表是日僑雷公隊。中央社記者謝靜雯攝 111年12月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）第25屆諸羅山盃少棒邀請賽將於12月23日在嘉義開打，開賽記者會上唯一「外隊」代表日僑雷公隊喊話拚進64強，領隊許友垣點出比賽對球隊特別的意義，「這是我們的甲子園」。

2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天舉行開賽記者會，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情縮小規模舉辦、今年恢復，賽事分高年級組和低年級組，總共吸引249隊參賽、平歷年最多參賽隊伍紀錄，也特別新增低年級組冠軍錦旗。

諸羅山盃將於12月23日至29日在嘉義縣、市共計12個場地舉行，因為疫情持續，國外球隊還是沒能來台參賽，唯一的「外隊」代表是日僑雷公隊。

日僑雷公隊今年是第9度參賽，過去最佳成績為64強，領隊許友垣表示，因為學制的關係，6年級球員明年3月就畢業了，諸羅山盃是他們國小生涯最後一場比賽、意義特別不一樣，「這就是我們的甲子園，對我們來說是每年最重要的比賽」。

許友垣表示，去年最後一場比賽1分差輸球，球員打到哭出來，目前球隊有14名球員，其中有3名女球員，年紀最小的球員才1年級，教練也是由球員的家長擔任，有些家長過去高中時期有接受過正規棒球訓練，平常練球時間為週末，每次約3個小時。

日僑雷公隊長原田章冴表示，去年會打到哭出來是因為很想要贏，很高興今年還有機會參加，「我們隊上有台灣人、日本人，練習時會用中文、英文和日文，今年目標打進64強、我們會加油」，他的偶像是日籍旅美好手大谷翔平。（編輯：張芷瑄）1111215