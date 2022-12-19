高岳翔有智慧後援穩守 富邦U18屏東縣搶首勝

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）富邦U18棒球賽屏東縣隊今天與南投縣隊交手，屏東縣隊展現韌性，比賽後半段追分，後援投手高岳翔4.2局穩守，率隊以3比2拿勝，總教練李志傑稱讚高岳翔是有智慧的投手。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽昨天開打，屏東縣隊昨天沒有比賽，今天首戰與南投縣隊在新莊棒球場交手。

南投縣隊開賽就有攻勢，1局靠著屏東縣單局3次守備失誤，另外還有1次四壞保送，沒有安打就攻下2分，屏東縣前3局沒有拿下分數，4局靠著觸身球保送、潘思佑、柯宏諭接連安打追回1分。

屏東縣展現韌性，6局靠著保送、盜壘、柯宏諭三壘打送回追平分，再靠著暴投跑回超前分，順利拿下比賽勝利；柯宏諭單場3安2打點，打擊表現最亮眼。

屏東縣後援投手高岳翔2局提前上班，總計投4.2局被敲2支安打，投出2次四壞保送、4次三振，無失分，拿下勝投。

屏東縣隊此次以美和中學為主體，加入屏東高中、大同高中球員，集訓時間不多，陣中一半以上是2年級球員。屏東縣隊總教練李志傑表示，今天比賽一開始球員有點綁手綁腳，但信任球員，高岳翔後援穩守、是球隊搶勝功臣。

李志傑表示，高岳翔球速雖然不快，但控球準，會自己抓打者的節奏，利用時間差擾亂，是很有智慧的投手。

高岳翔自評今天表現還可以，策略是丟給對手打，主要球路有直球、滑球、曲球和變速球，最有信心的球路是曲球。

高岳翔目前高二，他自評進步最多的是球速，目前最快球速約135公里，為了提升球速在重量和爆發力上都有特別訓練，高一野手、投手都有當，高二後專職投手，喜歡和打者對決的感覺，至於偶像是自己。（編輯：張雅淨）1111219