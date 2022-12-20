官媒盤點中國足球啟示 網民諷一直總結從未實踐

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（中央社台北20日電）2022卡達世界盃落幕，中國本屆無緣參賽，新華社發文盤點中國足球從本屆賽事獲得包括「強青訓」、「鼓勵留洋」等啟示，但遭網友挖苦，「一直在總結，從來未實踐」。

新華社19日發出「卡塔爾世界杯啟示錄」一文，指中國雖然再次缺席世界盃，但仍應抱定信心，認為中國足球應充分研究和借鑑世界盃帶來的啟示，以聯賽為基石，以青訓為抓手，為再次打入世界盃、夯實基礎、創造契機。

列舉的啟示首先是「強青訓」。並以摩洛哥為例，指足球學院設施一流，秉持不漏掉每一個有天賦的孩子的理念，將全國劃分為12個區域來發展足球，並監管各區域發展。通過專業球探發現有天賦的孩子，幫助他們加入地方足球學院。

文章指中國雖然也有「國」字頭的足球學院，但相對聚焦學術領域，且資源有限。如能建立國家級足球青訓學院，或將利於國字號球隊形成一脈相承的技戰術風格。

其它啟示包括以聯賽為本、技戰術「新風向」、鼓勵留洋等。

其中在鼓勵留洋方面，文章以日本隊為例，26人名單中有19人在歐洲聯賽踢球。且本屆世界杯總共831名球員中有130多名英超球員，分布於26支球隊。凸顯留洋的重要性，籲中國球員應要走出舒適區。

對於中國官媒提到的啟示，許多網友們卻倒噓，香港網路媒體01報導，留言分別挖苦官媒「一直在總結，從來未實踐」、「任何啟示，在中國足球面前都是渣渣」、「你的啟示和中國的啟示之間隔了個中國足協」等。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111220