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世界盃阿根廷奪冠 網友惡搞稱隊長梅西是中國人

2022/12/20 13:34（12/20 13:38 更新）
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（中央社台北20日電）2022卡達世界盃風光落幕阿根廷奪冠，隊長梅西球技精湛、表現亮眼風靡全球，喜歡蹭熱度的中國網友則發文惡搞稱梅西（Lionel Messi）是中國人，還說他是自幼跟隨父親移民阿根廷。

輪廓與樣貌絕非東方臉孔的梅西，卻被中國網友惡搞取名梅建國，並於微博發文說他的祖籍是福建、山西、山東與廣東，又編造家譜稱，梅建國的祖父梅得華早年赴阿根廷賣豆腐，父親梅自有在當地與酋長女兒結婚。

分明就是惡搞的胡謅，居然也有中國網友深信不疑，並說這是國人的驕傲。

但論到球場上見真章，中國國足的表現卻使得中國球迷抬不起頭。

本屆世界盃（World Cup）中國國足連會內賽都沾不上邊，甚至亞洲區的預選賽還敗給越南，社群激憤大斥「恥辱」，官媒也批評，「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」。

中國政府於2015年公布的「中國足球改革總體方案」由中共領導人習近平親自部署，曾誇口2021至2030年中國國家男足躋身亞洲前列、女足重返世界一流強隊行列；2031至2050年則要全力實現足球一流強國目標。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111220

#世界盃
#阿根廷
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