台灣大哥大女子高球公開賽 東華球場21日開戰

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（中央社記者龍柏安台北20日電）2022台灣大哥大女子公開賽，明天起在東華高爾夫球場開打，台灣一姐徐薇淩尋求衛冕，不過台巡賽年度獎金排名前20的好手也幾乎全員到齊，各路好手將共同爭奪90萬元的冠軍獎金。

總獎金高達新台幣500萬元的台灣大哥大女子公開賽，是台灣疫情解封後所舉辦的第1場國際級女子高球賽，隨國境開放，過去因疫情缺席的外籍選手得以參賽。

今年邁入第6年的台灣大哥大女子公開賽，卡司堪稱史上最強，包括前5屆冠軍全部齊聚，包括首屆冠軍得主、泰國女將普洛依薔普（Ploychompoo Wilairungrueng），以及本土名將李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩等人將同場競桿。

由於這場比賽也是今年女子高球賽季的封關戰，因此各路好手都磨刀霍霍，希望用冠軍替賽季劃下完美句點。

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上屆冠軍得主徐薇淩表示，自己去年才剛拿冠軍，時間最接近、手感也最好，尋求連霸意味十足；至於2018年冠軍得主李旻則表示，只要把過去奪冠的比賽內容進行一些修正，並將成功經驗複製貼上就好。

這場比賽共有102名選手參賽，其中包含10名業餘選手，業餘選手中最引人矚目的首推去年亞軍的17歲小將黃亭瑄，她在今年亞太女子業餘錦標賽中勇奪冠軍，也是賽史上台灣第1人；黃亭瑄還同步取得了明年愛維養錦標賽與英國女子公開賽的參賽資格。（編輯：屈享平）1111220