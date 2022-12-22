PLG國王前鋒李睿麒車禍左膝骨折 本季報銷

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王前鋒李睿麒日前前往客場途中發生車禍，造成左膝嚴重骨折，並進行手術，球團今天表示，經評估傷勢後，確定李睿麒本賽季報銷。

新北國王20日作客高雄市鳳山體育館，出戰高雄17直播鋼鐵人，而國王隊球員19日先在高鐵站集合，再一同南下，但前鋒李睿麒在前往高鐵板橋站途中發生意外。

球團今天發布新聞稿表示，李睿麒因車禍造成左膝嚴重骨折，已於第一時間就醫，並在當晚進行手術，經評估傷勢後，確定2022-23剩餘賽季報銷，後續將動用球隊資源，協助李睿麒度過難關，再次回到球場奮戰。

球團指出，在意外的第一時間，李睿麒依然心繫球隊接下來南下高雄的比賽，為隊友加油打氣，在得知初步傷勢嚴重、本季無法回到球場的同時，也喊話希望隊友能夠為他贏得本季冠軍。

29歲的李睿麒原本名字為李盈鋒，身高193公分，曾拿下大專籃球聯賽（UBA）籃板王，自台灣首府大學研究所畢業後，2017年參加超級籃球聯賽（SBL）選秀會被富邦勇士選中，後來轉戰九太科技，並在2021年加盟PLG國王，本季出賽5場，平均出賽時間不到7分鐘。（編輯：張雅淨）1111222