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HBL蕭豫玟再繳32分22籃板 淡商輕取金甌前進8強

2022/12/24 18:48
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（中央社記者龍柏安台北24日電）本季尋求HBL女子組4連霸的淡水商工，今天靠著王牌中鋒蕭豫玟再繳出32分、22籃板的驚人數據，率隊以98比43輕取金甌女中，拉出4連勝，也順利拿下8強賽門票。

111學年度HBL高中籃球聯賽12強賽，今天在高雄中學與高雄巨蛋兩地進行第4天賽事，女子組奪冠大熱門淡水商工展現強大戰力，首節就用一波24比8攻勢下馬威，終場大勝金甌女中，繼同屬B組的陽明高中與A組的永仁高中後，也摘下晉級入場券。

今年高三的蕭豫玟，是U18台灣女籃國家隊成員，也是淡商爭取4連霸的最大籌碼，本季12強4場比賽，她場均可繳出不可思議的30.5分、22籃板，且4場比賽中有3場都抓下20個以上籃板。

對於自己「怪物般」的表現，蕭豫玟並不自滿，她表示仍有許多進步空間，她承認，有時候她持球時有些不太敢往禁區打，在防守端上也需要再加強。

事實上，蕭豫玟在12強場均出賽還不到23分鐘，命中率高達63%，不過教練仍希望她能提升進攻效率，對此她說，自己的第1波進攻的確還不夠穩定。

蕭豫玟表示，她得向自家高一學妹廖秀珍學習，因為學妹持球進攻時不但運球有力，且起跳時還能保持動力和穩定性，「我運球時會用力，但一進去（起跳）就會軟掉，球都會擺不進」。（編輯：張芷瑄）1111224

#蕭豫玟
#廖秀珍
#金甌女中
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