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柯瑞肩傷未癒 料再缺陣兩週

2022/12/25 10:44
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（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天表示，手握4枚總冠軍戒指的柯瑞（Stephen Curry），因左肩脫臼將再缺陣兩週。

法新社報導，柯瑞是在14日對上印第安納溜馬的比賽中，試圖抄掉對手的球時受傷，他已因此缺席了勇士過去4場比賽。

勇士在聲明中表示，柯瑞最近重新評估傷勢，報告顯示他復原狀況「正往好的方向發展」，且「將在兩週後再重新評估」。

34歲的明星後衛柯瑞，生涯兩度獲選為年度最有價值球員（MVP），也是上季總冠軍賽MVP，他在接下來兩週時間將再缺席至少6場比賽，從勇士25日在主場迎戰曼菲斯灰熊的比賽開始。

那場比賽是NBA年度耶誕大戰的其中一役。今年耶誕節共安排了集結聯盟最強球隊、最頂級球星參與的5場比賽。

耶誕節其他的比賽，包括費城76人將客場挑戰紐約尼克、達拉斯獨行俠將於主場迎戰洛杉磯湖人、密爾瓦基公鹿將在客場卯上波士頓塞爾蒂克、鳳凰城太陽將於客場對上丹佛金塊。

塞爾蒂克與公鹿之戰，是NBA兩支戰績最好的球隊正面交鋒的比賽。塞爾蒂克戰績23勝10敗在全聯盟排名第1，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿則以22勝10敗緊追在後。

金塊和灰熊的戰績都是20勝11敗，兩隊同在西區位居領先。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111225

#柯瑞
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