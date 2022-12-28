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NBA詹姆斯28分衛斯布魯克大三元 湖人中止4連敗

2022/12/28 13:22
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（中央社佛州奧蘭多27日綜合外電報導）靠著詹姆斯（LeBron James）28分、衛斯布魯克（Russell Westbrook）「大三元」，美國職籃NBA洛杉磯湖人今天以129比110擊敗奧蘭多魔術，中止4連敗。

美聯社報導，詹姆斯出賽31分鐘除了砍下28分，另貢獻7籃板和5助攻，4度榮膺NBA最有價值球員的他已連7戰每場至少攻下30分。

詹姆斯說：「這場勝利我們贏得漂亮；他們近況火熱，最近9場比賽贏了8場，還2度打敗波士頓塞爾蒂克。」

布萊恩（Thomas Bryant）襄助湖人21分和10籃板，替補上陣的衛斯布魯克繳出15分、13籃板和13助攻。

魔術以佛茲（Markelle Fultz）16分最高，華格納（Franz Wagner）和卡特（Wendell Carter Jr.）各貢獻15分。

魔術菜鳥班凱羅（Paolo Banchero）則只攻進4分，還苦吞5犯，上場22分鐘多半在防守詹姆斯。

班凱羅和華格納（Moe Wagner）第4節陷入犯規麻煩後，詹姆斯隨即攻下10分，全都是禁區得手，助湖人維持兩位數領先。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111228

#衛斯布魯克
#班凱羅
#NBA
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