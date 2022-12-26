普爾提前畢業仍砍32分 勇士耶誕大戰擊退灰熊[影]

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NBA金州勇士靠著普爾（前）砍下32分，最終在耶誕大戰123比109擊退曼菲斯灰熊。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社舊金山25日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，靠著普爾（Jordan Poole）砍下全隊最高32分的帶領，在耶誕大戰123比109擊退曼菲斯灰熊。

普爾今天在第3節接獲葛林（Draymond Green）的傳球後單手爆扣，讓現場球迷嗨到最高點，但他末節一次疑似想製造對手進攻犯規的伎倆不成，雖在倒地後立即起來想要封阻對手的投籃，但仍被對方砍進三分球，還因吞下第2次技術犯規而被迫離場。

莫蘭特（Ja Morant）今天在灰熊隊史第一場耶誕大戰中，穿著他的首款簽名戰靴出賽，攻下全場最高的36分。

湯普森（Klay Thompson）攻下勇士全隊次高的24分，迪文森索（Donte DiVincenzo）貢獻19分，替補的傑洛姆（Ty Jerome）、蘭姆（Anthony Lamb）、穆迪（Moses Moody）分別獲得14分、11分、10分，葛林僅獲3分，但抓下13個籃板，另有13次助攻。

勇士此役面對的是健康無虞、終於能以主力陣容出賽的灰熊，讓比賽呈現的高張力，彷彿7個月前的季後賽一樣。勇士全隊今天共吞下6次技術犯規，普爾更在比賽剩下9分20秒時遭到驅逐出場，這是他生涯首度被驅逐出場領到「畢業證書」。

因為肩傷的緣故，上季總冠軍賽最有價值球員（MVP）柯瑞連續5戰缺陣，而這場比賽的首節，普爾出現22秒內連飆兩記三分彈的好球，他在第1節靠著9投5中攻下17分，其中包括3個三分球。

次節，勇士打出19比8開局，以52比37將領先拉開，但普爾中場前被吹了他今天的第1次技術犯規，在灰熊的瓊斯（Tyus Jones）3罰俱中後，讓勇士僅以59比54領先。

布魯克斯（Dillon Brooks）和替補的瓊斯（Tyus Jones）今天都為灰熊攻下13分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）則是拿下11分，而亞當斯（Steven Adams）雖只拿6分，但抓下14個籃板。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111226