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男女三分球王正面交鋒 柯瑞明星賽力壓尤尼斯古[影]

2024/2/18 11:38（2/18 12:12 更新）
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柯瑞（左）和尤尼斯古（右）17日在NBA明星賽的三分球挑戰賽正面交鋒，最終柯瑞技高一籌，在這場頂尖對決勝出。（圖取自twitter.com/warriors）
柯瑞（左）和尤尼斯古（右）17日在NBA明星賽的三分球挑戰賽正面交鋒，最終柯瑞技高一籌，在這場頂尖對決勝出。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社印第安納波利斯17日綜合外電報導）分別在NBA、WNBA賽場以三分球一次次給對手「震撼教育」的柯瑞和尤尼斯古今天在NBA明星賽的三分球挑戰賽正面交鋒，最終柯瑞技高一籌，在這場頂尖對決勝出。

本次美國職籃NBA明星賽在印第安納溜馬主場進行，首度舉辦的三分球挑戰賽，由NBA史上砍進最多三分球的金州勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry），與保有美國女子職籃WNBA單季飆進最多三分球的紐約自由人隊（New York Liberty）尤尼斯古（Sabrina Ionescu）正面對決。

曾拿過兩次NBA明星賽三分球大賽冠軍的柯瑞，生涯在例行賽已經投進3577個三分球，是NBA的歷史三分球王。尤尼斯古2023年寫下歷史，她在當季投進128個三分球，締造WNBA單季最多三分球紀錄。

尤尼斯古去年在WNBA明星賽的三分球大賽表現技驚四座，讓柯瑞直呼實在太誇張了，還因此在社群媒體上「下戰帖」，要與尤尼斯古較量一下，看看誰才是明星賽最強的三分球大賽射手，也因此促成兩人這次對決。

WNBA好手尤尼斯古在NBA明星賽的三分球挑戰賽砍進高水準的26分，但以三分球改變NBA生態的柯瑞頂住壓力，在最後一個定點穩穩的接連出手命中，最終飆進29分，在這場頂尖對決勝出。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130218

#NBA
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