陳念琴期許杭州亞運摘金 盼提前取得巴黎奧運門票

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「拳擊女王」陳念琴28日在台北受訪表示，從2023年開始，她的指甲將會擦上金、銀、白3色，期許每次出賽都是坐二望一，當然也包括杭州亞運，盼提前搶下巴黎奧運門票。中央社記者龍柏安攝 111年12月28日

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（中央社記者龍柏安台北28日電）10隻手指頭擦著亮麗的指甲彩繪，「拳擊女王」陳念琴今天表示，從明年開始，她的指甲將會擦上金、銀、白3種顏色，期許每一次出賽都是坐二望一，當然也包括明年的杭州亞運。

2024年巴黎奧運拳擊項目參賽入場券，將以資格賽形式辦理，而明年的杭州亞運將是其中一站，陳念琴表示，亞運的金、銀牌得主，就可直接取得奧運門票，她也撂下豪語：「金牌就是我的。」

雖然練的是陽剛的拳擊，卻無法阻擋陳念琴愛美的心，她透露，2019年一場比賽前，教練要拉她去剪成短髮，她抵死不從，最後是因為罹癌，她才無奈剪去一頭秀髮。

陳念琴承認，她是個很愛美的人，雖然教練總認為拳擊選手就應該有霸氣，但她老愛嘗試教練的底線。她透露，今年亞洲拳擊錦標賽前她將指甲彩繪，教練直到要幫她綁拳時才發現，隨口問了一句，她看教練沒有多說話，現在手指頭才能換造型。

被問到明年計畫，陳念琴表示，年初就會有國手選拔賽，目前時間不確定是1月還是2月，接下來兩場最重要的比賽，就是世錦賽與亞運。

個性爽朗幽默的陳念琴透露，明年起她的指甲配色會鎖定金、銀、白3種顏色，金、銀當然是指比賽希望拿這兩種成色的獎牌，至於為何有白色，她給了個白眼說：「因為要配色。」

國家運動訓練中心今天在體育署舉辦英語教學成果暨運動英語教材發表會，身為成功案例的學員陳念琴，罕見地在眾人面前秀了一口流利的英語。

陳念琴透露，從小和姊姊就愛聽碧昂絲（Beyonce）的歌，所以很嚮往自己會說英文，國訓中心自民國106年起和文藻外語大學合作，提供選手1對1的教學服務，也讓她英語能力突飛猛進。（編輯：張雅淨）1111228