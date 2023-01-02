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富藍戈與悍將完成續約 預計農曆年後抵台

2023/1/2 14:02
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中華職棒富邦悍將隊公布新球季洋將，確定與富藍戈（Enderson Franco）完成續約，富藍戈表示，相當開心能回到台灣打球，迫不及待想再次穿上富邦球衣；富藍戈預計農曆年後抵台，加入春訓。

中華職棒富邦悍將隊今天公布與富藍戈完成續約，富藍戈去年季中加入悍將隊，總計一軍出賽40場（1場先發），戰績1勝2敗11中繼成功、5次救援成功、防禦率2.45。

富藍戈去年球季在悍將牛棚扮演重要角色，招牌的速球驚豔台灣球迷，去年10月25日在桃園球場投出161公里的球速，創下中職史上最快球速新紀錄。

根據球團新聞稿，富藍戈透露，很高興能與富邦悍將完成續約，相當感恩能有再次回到台灣打球的機會，「感謝球迷們對我的支持，我迫不及待想再次穿上富邦球衣，我們球場見！」

去年中職球季結束後，富藍戈回到家鄉委內瑞拉參與冬季聯盟維持出賽，在確定與悍將續約後已停機休息，預計農曆年後抵達台灣加入悍將春訓，在開季時調整出最佳狀態。（編輯：陳仁華）1120102

#富藍戈
#富邦悍將隊
#台灣
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