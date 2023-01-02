更多編輯台推薦新聞：
揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂
文化

揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國際貨幣基金示警：2023全球三分之一經濟陷衰退
首頁 / 運動
T1聯盟
新聞專題
T1聯盟1/81
首頁 / 運動

T1霍華德續休兵 雲豹不敵太陽吞8連敗

2023/1/2 17:20（1/2 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球聯盟T1聯盟台中太陽2日靠著洋將陛下（中）攻下27分、16籃板，最終以96比71擊退來訪的桃園永豐雲豹，擺脫4連敗陰霾。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月2日
台灣職業籃球聯盟T1聯盟台中太陽2日靠著洋將陛下（中）攻下27分、16籃板，最終以96比71擊退來訪的桃園永豐雲豹，擺脫4連敗陰霾。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃T1聯盟台中太陽今天迎戰桃園永豐雲豹，陣中3名洋將艾倫、陛下與馬龍合力攻下71分，而雲豹隊受傷兵所擾，且霍華德持續休兵，最終以71比96落敗，苦吞8連敗。

桃園永豐雲豹賽前戰績1勝8敗，唯一1勝是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台首秀，雲豹隊今天作客台體大體育館出戰台中太陽，霍華德連3場未出賽，僅在場邊觀戰，加上洋將戴維斯（Deyonta Davis）因傷缺陣，讓雲豹隊禁區再少1名大將。

太陽隊上半場得分集中在洋將身上，艾倫（Aaron Geramipoor）手感火燙，10投9中，攻下18分，陛下（Tony Bishop）進帳17分，且團隊防守端限制前一戰轟下43分的雲豹隊洋將艾夫伯（Michael Efevberha）發揮，太陽隊上半場結束以49比33分領先。

35歲蘇翊傑在辭去雲豹隊總經理職務後，去年12月底以球員身分復出後，連2場先發，首戰攻下17分，今天第2節還沒打完卻陷入犯規麻煩，吞下4次犯規。

雲豹隊上半場外線手感冰冷，12投僅1中，儘管易籃後火力稍微回溫，但太陽隊洋將馬龍（Marlon Johnson）持續在禁區逞威，末節單節轟下18分，包括第4節倒數8分27秒隊友陳文宏精彩背後傳球，馬龍隨後上演單手爆扣。

雲豹隊全場命中率不到3成，團隊籃板也以41比59屈居下風，終場以71比96輸球，吞下8連敗，太陽隊則擺脫4連敗陰霾。

太陽隊3名洋將得分都在20分以上，3名洋將總得分71分，恰巧是對手全場攻下的分數，其中陛下繳出27分、16籃板，艾倫拿下24分，另有11籃板、5助攻，馬龍則貢獻20分、8籃板、4助攻。

雲豹陣中僅洋將拉佩塔（Adam Lapeta）得分突破20分大關，進帳21分，抓下17籃板。（編輯：張雅淨）1120102

#雲豹隊
#馬龍
#霍華德
馬龍
T1獵鷹胡凱翔頭部遭撞擊 傷勢無大礙續觀察
霍華德
T1雲豹人事異動 張建偉暫代總經理 霍華德登桃園跨年晚會 期待與球迷迎接新年
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
T1呂冠霆扮板凳奇兵 獵鷹擊敗太陽