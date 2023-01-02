T1霍華德續休兵 雲豹不敵太陽吞8連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職業籃球聯盟T1聯盟台中太陽2日靠著洋將陛下（中）攻下27分、16籃板，最終以96比71擊退來訪的桃園永豐雲豹，擺脫4連敗陰霾。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃T1聯盟台中太陽今天迎戰桃園永豐雲豹，陣中3名洋將艾倫、陛下與馬龍合力攻下71分，而雲豹隊受傷兵所擾，且霍華德持續休兵，最終以71比96落敗，苦吞8連敗。

桃園永豐雲豹賽前戰績1勝8敗，唯一1勝是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台首秀，雲豹隊今天作客台體大體育館出戰台中太陽，霍華德連3場未出賽，僅在場邊觀戰，加上洋將戴維斯（Deyonta Davis）因傷缺陣，讓雲豹隊禁區再少1名大將。

太陽隊上半場得分集中在洋將身上，艾倫（Aaron Geramipoor）手感火燙，10投9中，攻下18分，陛下（Tony Bishop）進帳17分，且團隊防守端限制前一戰轟下43分的雲豹隊洋將艾夫伯（Michael Efevberha）發揮，太陽隊上半場結束以49比33分領先。

35歲蘇翊傑在辭去雲豹隊總經理職務後，去年12月底以球員身分復出後，連2場先發，首戰攻下17分，今天第2節還沒打完卻陷入犯規麻煩，吞下4次犯規。

雲豹隊上半場外線手感冰冷，12投僅1中，儘管易籃後火力稍微回溫，但太陽隊洋將馬龍（Marlon Johnson）持續在禁區逞威，末節單節轟下18分，包括第4節倒數8分27秒隊友陳文宏精彩背後傳球，馬龍隨後上演單手爆扣。

雲豹隊全場命中率不到3成，團隊籃板也以41比59屈居下風，終場以71比96輸球，吞下8連敗，太陽隊則擺脫4連敗陰霾。

太陽隊3名洋將得分都在20分以上，3名洋將總得分71分，恰巧是對手全場攻下的分數，其中陛下繳出27分、16籃板，艾倫拿下24分，另有11籃板、5助攻，馬龍則貢獻20分、8籃板、4助攻。

雲豹陣中僅洋將拉佩塔（Adam Lapeta）得分突破20分大關，進帳21分，抓下17籃板。（編輯：張雅淨）1120102