林振瑋飆速160生涯最快 大專棒球聯賽助文化搶勝

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）大專棒球聯賽公開男一級複賽，文化大學今天面對賽前3戰全勝的嘉義大學，靠著先發投手林振瑋7局無失分好投，飆速生涯最快160公里，加上打線串連，終場以9比0完封嘉大。

林振瑋今天先發7局、用92球，僅因隊友守備瑕疵，讓嘉大在5局上時敲出唯一的安打，有2次四壞球保送，送出11次三振，無失分。林振瑋去年在U23世界盃飆出生涯最快球速159公里，今天轉播單位測到最快159公里，不過現場測速測到2顆160公里，突破生涯最速紀錄。

上一場出賽因為暴投丟3分的林振瑋，今天有不錯的控球表現，他說：「就是盡量把球控進去，也搭配變化球對付打者，今天變化球控球感覺真的比較好一點，希望接下來比賽更進步。」

談到林振瑋表現，文化大學總教練廖敏雄說：「100分沒問題，這就是我設定他對主要球隊的效果，他的對手都是不錯的球隊，尤其嘉義大學現在狀況很好，一般投手對他們效果不大。」

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「要打好，最後關鍵一定要王牌投手能帶動士氣。」廖敏雄談到，雖然前一場比賽林振瑋有幾顆關鍵暴投造成失分，但不會因此不敢用他。廖敏雄說：「有這麼好的投手在這邊，如果因為他會投四壞球、暴投就不敢用，那也太可惜了。」

今天林振瑋的表現並沒有讓廖敏雄失望，廖敏雄說：「前一場他控球也沒很差，只是關鍵時刻會想要投那顆暴投率超過5成的球，傷害就很大。以往他都是一顆會進而已，今天他直球、變化球控球都不錯，就會有引誘效果。」（編輯：張雅淨）1120103