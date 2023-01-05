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日立慈善盃女子高球賽6日登場 蔡佩穎拚衛冕

2023/1/5 21:31（1/5 21:41 更新）
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2023日立慈善盃女子高球菁英賽6日將在桃園東方高爾夫俱樂部舉行，旅日好手蔡佩穎今年延續全勤參賽紀錄，5日談到將尋求衛冕時坦言，沒想太多，只求一桿一桿打好、不放棄，追求超越去年成績，發揮運動員精神。（TLPGA提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月5日
2023日立慈善盃女子高球菁英賽6日將在桃園東方高爾夫俱樂部舉行，旅日好手蔡佩穎今年延續全勤參賽紀錄，5日談到將尋求衛冕時坦言，沒想太多，只求一桿一桿打好、不放棄，追求超越去年成績，發揮運動員精神。（TLPGA提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月5日
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）日立慈善盃女子高球菁英賽明天起至8日將在桃園東方高爾夫俱樂部舉行，總獎金新台幣1000萬元，尋求衛冕的旅日好手蔡佩穎今天表示，盼能打好每一桿，並超越去年成績。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞今天出席開賽記者會時表示，日立慈善盃多年來都是女子台巡賽的球季開幕戰，這場比賽幫助女子台巡賽成長，獎金從最早的410萬元，一路調升到千萬元等級的比賽。

蔡佩穎去年連續14屆參賽，終於抱回冠軍，今年延續全勤參賽紀錄，她表示，過去2年來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，只有台灣選手參賽，今年有不少外籍選手前來挑戰，競爭更為激烈。

談到將尋求衛冕，蔡佩穎坦言，沒有想太多，只求一桿一桿打好、不放棄，追求超越去年成績，發揮運動員精神。

蔡佩穎表示，去年目標都已達成，包括日巡1冠及台巡1冠，今年目標希望在日巡再拿下1冠。

今年日立慈善盃賽事總獎金維持1000萬元，冠軍獎金250萬元，共有108名選手參賽，其中有102名職業球員，包括台灣選手67人、泰國選手23人、日本選手12人。

台灣選手除了蔡佩穎外，還有旅日高球好手盧曉晴、吳佳晏，以及旅美高球選手徐薇淩、李旻與錢珮芸都將投入賽事。（編輯：張雅淨）1120105

#蔡佩穎
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蔡佩穎
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