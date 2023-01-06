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富邦悍將簽下新洋投艾普勒 有日韓職經歷

2023/1/6 11:57（1/6 12:34 更新）
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中華職棒富邦悍將6日宣布洋將新戰力，簽下美國籍投手Tyler Eppler。（圖取自facebook.com/FubonGuardiansBaseballTeam）
中華職棒富邦悍將6日宣布洋將新戰力，簽下美國籍投手Tyler Eppler。（圖取自facebook.com/FubonGuardiansBaseballTeam）
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒富邦悍將今天宣布洋將新戰力，簽下美國籍投手Tyler Eppler，譯名艾普勒，是悍將第2個確定的外籍戰力，他除了有美職小聯盟資歷，也打過日職及韓職，有亞洲職棒經驗。

剛過30歲生日的艾普勒是一名右投手，2014年獲得海盜隊第6輪指名加入美職體系，最高層級到3A；2019年轉戰日職歐力士猛牛，出賽24場繳出4勝4敗、防禦率4.02的成績；2021年回到MLB國民隊3A，艾普勒在小聯盟體系合計6個球季，合計戰績41勝38敗，防禦率4.24。

去年球季艾普勒再度回到亞洲職棒，加入韓國職棒效力培證英雄隊，艾普勒在韓職全季出賽33場有25場先發，投140.1局，戰績6勝8敗，防禦率4.30，是培證英雄的先發輪值投手。

艾普勒今年球季則將加入富邦悍將，預計於農曆春節後抵達台灣，加入球隊春訓備戰新球季。新球季悍將第1個確定的洋將則是續約的富藍戈，也是預計農曆年後抵達台灣加入悍將春訓。（編輯：管中維）1120106

#中華職棒
#富邦悍將
#艾普勒
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