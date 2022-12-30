洪一中與富邦悍將結束合作 是否接台鋼教頭受矚

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（中央社台北30日電）中職富邦悍將隊今天發出新聞稿，宣布與前總教練、球團顧問洪一中將於合約期滿後結束雙方合作關係；洪一中接台鋼雄鷹隊首任總教練的傳聞不斷，是否成真，要等台鋼雄鷹正式宣布。

中華職棒富邦悍將隊今天公布球團人事異動，前總教練、球團顧問洪一中的合約將於12月31日期滿，期滿後結束雙方合作關係；另教練鄭兆行、鍾承祐因個人規劃考量，向球團請辭獲准，球團感謝3人這些年來為球隊的貢獻和付出，祝福未來有更好的發展。

悍將新聞稿指出，前總教練洪一中執教富邦悍將2年期間，共拿下108勝127敗5和，去年球季結束後，轉任球團顧問，雙方將於合約期滿後結束合作關係。悍將領隊林華韋表示，感謝洪一中顧問3年來對悍將的領導及貢獻。

守備教練鄭兆行，打擊教練鍾承祐則因個人因素考量，向球團請辭獲准離隊，球團同樣感謝2名教練多年來為球隊的付出。除此之外，悍將教練團補強作業持續進行中，預計於簽約程序完成後，一併公布教練團成員。

台鋼雄鷹成為中職第6隊後，陸續公布教練團名單，包括統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖、投手教練蕭任汶、投捕教練鄭漢禮，客座投手教練曹竣崵、內野守備教練鄧蒔陽。

另外還有日籍客座內野守備教練井端弘和、打擊教練路易士（Luis Santos）等人，獨缺總教練遲遲沒有公布。

台鋼雄鷹將於農曆年後、1月27日舉行開訓典禮，洪一中是否會成為台鋼雄鷹首任總教練，屆時可望正式揭曉。（編輯：吳協昌）1111230

富邦悍將教練鄭兆行（前）請辭獲准。（中央社檔案照片）