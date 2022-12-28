台鋼雄鷹戰力補強 簽下投手楊達翔、捕手吳明鴻

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中華職棒台鋼雄鷹隊28日宣布從自由契約球員中補進1投1捕，分別是投手楊達翔（左）與捕手吳明鴻（右），另外再簽下1名自主培訓外野手葉保弟。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職台鋼雄鷹今天公布戰力補強，從自由契約球員中補進1投1捕，分別是楊達翔與吳明鴻，台鋼雄鷹另外再簽下1名自主培訓外野手葉保弟。

台鋼雄鷹今天發布新聞稿宣布戰力補強，捕手吳明鴻曾披國家隊戰袍，2014、2016年分別是U21、U23世界盃台灣代表隊成員，2015、2016、2019年都曾打過亞洲冬季棒球聯盟，前2次效力培訓隊，之後以中職聯隊身分參賽，三度參與總計出賽20場，33打數擊出10支安打，打擊率超過3成，包括6支二壘打，打擊成績亮眼。

吳明鴻效力中信兄弟期間，於2018年中職新人年在一軍25場出賽，今年則大多於二軍磨練，35場出賽52打數擊出18支安打，打擊率3成46，守備方面，12次盜壘當中成功阻殺4次，阻殺率3成33。

加盟台鋼雄鷹，吳明鴻期許能站穩一軍主戰捕手，「球隊給我的角色就盡力去做，畢竟在職棒場上也有一些經驗，希望可以把好的經驗帶給學弟」。

楊達翔2017年中職選秀被中信兄弟指名，2021年在二軍16場登板都是後援，總計投14.1局投出16次奪三振，防禦率3.77，球速是最強武器，2017年在一軍曾飆到150公里，2018年起出賽都在二軍，逐年分別投出個人單季最快球速為153、154、152、152公里。

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楊達翔今年曾參與台鋼雄鷹自辦測試會，之後也到不同球團測試，確定加盟台鋼雄鷹後，提升控球穩定度將是主要課題，楊達翔表示，有個機會可以嘗試，希望能繼續提升，「教練安排什麼任務就盡可能做好，現在想要提升穩定性，之前很多教練都有給建議，希望能愈來愈好」。他也說，「對於來到一支年輕活力球隊，期待能跟學弟互相幫助、團隊互助合作，共同解決難題」。

自主培訓球員葉保弟畢業於義守大學，自台鋼雄鷹秋訓中段加入擔任訓練員，也曾於自辦對外練習賽以及綠白戰登場實戰，教練團評估打擊具實力與潛力，因此簽約成為自主培訓選手，守備位置為外野手。（編輯：張芷瑄）1111228