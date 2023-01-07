大專棒球聯賽范育銓致勝安 國體勝南華

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111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）複賽持續進行，國立體大7日交手南華大學，國體范育銓比賽7局敲出致勝安打，助隊以3比1拿下重要勝利。中央社記者謝靜雯攝 111年1月7日

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（中央社記者謝靜雯台中7日電）大專棒球聯賽複賽國立體大今天與南華大學鏖戰，國體7局范育銓致勝安打，一棒2分助隊以3比1拿下重要勝利，范育銓複賽場場敲安，總教練邱俊文點出若想挑戰職棒，守備部分需要修正的地方。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，國立體大今天與南華大學交手，兩隊6局打完1比1僵持不下。

國體7局下有攻勢，林志光選到四壞保送，2人出局後徐博瑋敲出安打、范育銓適時一擊，一棒2分幫助球隊取得領先；范育銓今天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，拿下單場MVP。

國體擊敗南華拿下複賽第4勝，保住晉級機會，總教練邱俊文表示「這是重要的一勝」，但也提到有不斷提醒球員一場一場來，不要去在乎對戰或別人戰績如何，把比賽的環節做好、這也都是平常就在做的事情。

今天比賽半段打線受制，7局攻勢串聯搶分，邱俊文表示，有預測今天南華會派出投手陳鐿中先發，陳鐿中今天有球速，再搭配變化球的速差穿插運用，讓打者不好掌握，但也知道陳鐿中在壘上有人時會比較不穩定，「想辦法上壘、給投手壓迫，這部分球員們做的不錯。」

范育銓複賽越打越好，總教練邱俊文表示，其實范育銓梅花旗時就表現的不錯，但可能求好心切，也有感受到他扛中心棒次的壓力，導致大專聯賽前半段看球的時間點沒有掌握好、揮空率高，複賽也有跟他溝通，范育銓有慢慢修正。

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范育銓連兩年挑戰中職選秀都未獲球隊青睞，打擊是優勢，但外野守備部分不突出，邱俊文也提到，因為范育銓的腳程比較慢，這是比較吃虧的地方，但范育銓外野接球判斷沒有問題，回傳球的秒數可以再縮短，想辦法讓回傳動作小一點會有幫助，也是可以提升的部分。

范育銓表示，預賽打到現在有感覺越來越好，跟投手的時間點也變好，今天7局關鍵時刻上場，想著節奏抓早一點、把球看近來一點，咬中球心就好。（編輯：吳協昌）1120107